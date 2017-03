Salon de Genève 2017 : Le Volvo XC60 en fuite !

Par Julien PEREIRA | Ecrit pour TF1 |

Le Volvo XC60 s’est entouré de beaucoup d’attente, probablement créée par l’enthousiasme qui a accompagné la sortie de son grand frère, le XC90. Il ne faut donc pas s’étonner de le voir en fuite sur le web, à quelques heures de sa présentation officielle à la presse lors du Salon de Genève 2017, dès ce 7 mars. La photo, relayée par Autoblog.gr montre le SUV suédois de profil, et confirme une grande partie des spéculations émises à son encontre.





Petit jumeau du XC90

Après avoir bien vécu, le XC60 va logiquement adopter un design très proche des XC90, de la berline S90 et de sa déclinaison break V90. Logique, tant ces trois modèles, dont les secondes générations ont pris vie ces deux dernières années, ont permis à la marque de Göteborg de retrouver, fin 2015/début 2016, une croissance jamais connue. Il n’y a donc rien d’étonnant à voir que ce futur rival des Audi Q5, BMW X3, ou Alfa Romeo Stelvio adopte le même tempérament que son aîné, avec un faciès lisse seulement perturbé par un renfoncement au bas des portières.

Les feux avant s’emparent de la même signature en T, alors qu’à l’arrière, ils encadreront encore la lunette et conserveront une forme verticale. Reste désormais à connaître son panel de motorisations. Les actuels 4 cylindres essence et diesel de la marque vont être reconduits, et une version hybride essence plug-in est, elle aussi, attendue.