Salon de Genève 2017 : XAVL, le futur SUV 7 places de SsangYong

Par Estelle Sanzo | Ecrit pour TF1 |

Le constructeur SsangYong a quitté ses terres coréennes pour se rendre en Suisse. Son point de chute ? Le 87ème salon de Genève évidemment. Et dans ses bagages, il apporte avec lui sa dernière oeuvre. Voici donc"XAVL" (pour eXciting Authentic Vehicle Long), un concept de SUV.

Piqué par l'ADN des baroudeurs

Avec son allure imposante, son lignes robustes - mais soignées - , ses protections et sa garde au sol surélevée, aucun doute, le pedigree de l'engin est bien celui d'un SUV. Grâce à ses mensurations (long de 4,63 mètres, haut de 1,64 mètres, large de 1,87 mètres, empattement de 2,77 mètres) le baroudeur hérite d'une configuration sept places.





A bord, l'habitacle est épuré. Un grand écran couleur (10,2 pouces quand même) règne au sommet de la console centrale. Le XAVL profite également d'un pack de sécurité. Au menu : freinage d'urgence, assistant de maintien de voie, capteur d'angle mort, feux de route adaptatifs ou encore, airbag piéton.

Vers un futur modèle ?

Sous le capot, rien de bien exceptionnel. Comme annoncé par la marque lors des teasers, le concept embarque donc un bloc essence et diesel de 1,5 litre et 1,6 litre respectivement. SsangYong a toutefois omis de communiquer les puissances de ses motorisations. Transmission manuelle et automatique mettent un point final au SUV.





Ce concept XAVL n'est autre qu'un avant-goût de ce qui sera le futur modèle de la marque. Espérons que le constructeur dise vrai car pour enchaîner les expositions internationales en présentant des concepts SUV différents il y a du monde, mais pour procéder au développement du modèle de série, SsangYong n'a pas l'air pressé de mettre la main à la pâte. La preuve avec le concept XAV présenté il y a deux ans à Francfort ou plus récemment avec le LIV-2.

