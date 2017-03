Salon de Genève 2017 : Zerouno, une supercar italienne aux couleurs d'Italdesign

Par Estelle Sanzo | Ecrit pour TF1 |

Pour lancer les hostilités de sa nouvelle identité, Italdesign démarre sur les chapeaux de roues. L'ancien studio de design de Volkswagen a choisi de nous présenter son premier "bébé" à l'occasion du salon de Genève 2017. Baptisée "Zerouno", voici donc la super-sportive signée Italdesign Automobili Speciali.

Le doux chant du V10

Ne perdons pas de temps et ouvrons directement le chapitre de la motorisation. Le cœur de la supercar bat grâce à un V10 de 5,2 litres - commun à la Huracan et l'Audi R8 - fort de 600 ch. Aucun souci pour elle de gravir le 0 à 100 km/h en seulement 3,2 secondes pour une vitesse de pointe atteignant les 330 km/h et un couple de 560 Nm. "Pour atteindre les performances que nous avions en tête, nous avons du repousser nos limites en termes de style et même purement sur des points techniques" explique Filippo Perini, chef du style Italdesign, "le résultat assure un impact extrême sans s’adonner au design pour le design."









Côté look, il est vrai qu'avec son profil, la Zerouno à de quoi nous rappeler une certaine Lamborghini Asterion (2014). Les coups de crayon donnés dans la carrosserie en carbone sont quant à eux inspirés de la Centenario notamment avec la présence d'optiques ou des appendices aérodynamiques accentués.

Le design se poursuit jusqu'aux jantes de 20 pouces. Développées pour chasser l'air chaud produit par les freins, les jantes sont habillées d’aluminium. L'attirail roulant est quand à lui tiré de la gamme Pirelli.





5 exemplaires à vendre

Italdesign a donné le feu vert pour que sa Zerouno soit conduite également sur route. A bord, le conducteur retrouvera des airbags frontaux et latéraux.

Seulement 5 exemplaires de la supercar à la sauce Italdesign Automobili Speciali verront le jour. Cerise sur le gâteau, la marque proposera aux futurs propriétaires de l'engin de personnalisé - si ils le souhaitent - leur véhicule. Reste à connaître le prix qui est toujours gardé secret. Nous imaginons qu'il frôlera les 400.000€, soit le double d'une Huracan.

