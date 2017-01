Salon de New York 2017 : une Dodge Challenger SRT Demon encore plus extrême !

Par Tran HA | Ecrit pour TF1 |

A l'occasion du Salon de New York en avril 2017, Dodge dévoilera la version la plus extrême de la Challenger SRT : la "Demon", qui s'annonce déjà comme la muscle car la plus rapide du monde !

De quoi surpasser les performances de la déjà redoutable Hellcat...





La Challenger la plus radicale

Alors que le Salon de Détroit bat son plein, le groupe FCA annonce déjà une nouveauté à venir pour Dodge au futur Salon de New York, qui se tiendra en avril prochain. C'est à ce moment que le constructeur américain va dévoiler la nouvelle Dodge Challenger SRT Demon, une version plus extrême encore que la Hellcat, et qui s'annonce déjà comme étant la muscle car la plus rapide du monde.

Aucun détail technique n'a encore été dévoilé, mais il semblerait que ce soit la mystérieuse Dodge Challenger ADR élargie, surprise en cours d'essais il y a quelques mois. Sachant que le puissant moteur V8 6,2 litres HEMI suralimenté de la version Hellcat offre déjà 707 chevaux pour un couple de 881 Nm, et des accélérations de 0 à 100 km/h en 3,7 secondes, cette Demon s'annonce encore plus performante !





Des vidéos teaser sur internet

L'appellation "Demon" n'est pas inédite chez le constructeur américain, mais remonte à 1971 lorsque Dodge a lancé une version spéciale du coupé Dodge Dart. Puis, en 2007, il y a eu le concept de roadster Dodge Demon, qui n'a jamais vu le jour. Pour annoncer sa nouvelle Challenger SRT Demon, Dodge diffusera toutes les semaines des vidéos teaser, sur un site internet dénommé If you know, you know ("Si vous savez, vous savez"), jusqu'au jour de sa révélation.

La Dodge Challenger SRT Demon sera dévoilée le 12 avril 2017, à l'occasion du Salon de New York qui ouvrira ensuite ses portes au public du 14 au 23 avril.