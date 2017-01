Salon Rétromobile 2017 : Aston Martin à l'honneur avec une exposition exceptionnelle

Par Tran HA | Ecrit pour TF1 |

L'occasion d'approcher la célèbre DB5 de James Bond découverte dans Goldfinger...





Hommage à un constructeur emblématique

Aston Martin, le constructeur de voitures sportives le plus exclusif du monde avec seulement 60.000 modèles produits en 100 ans, sera à l'honneur au prochain salon Rétromobile avec une exposition organisée par The Classic Car Trust, au coeur du Pavillon 1 du Parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris.

On y découvrira une vingtaine de modèles du constructeur britannique parmi lesquels l'Aston Martin DB1 (2-Litre Sports) de 1949, la DB2 de 1953, ou encore la superbe DB4 GTZ de 1963 signée Zagato, une véritable rareté produite à seulement 19 exemplaires. Rétromobile exposera également un prototype DP208 de 1961, équipé d'un quatre-cylindres 2,5 litres de 153 chevaux et développé sur la base d'une Volvo P1800, signe de la volonté d'Aston Martin de développer des véhicules plus accessibles à cette époque.





L'Aston Martin DB5 de James Bond pour la première fois à Paris

Les visiteurs de Rétromobile pourront également redécouvrir la superbe Aston Martin DB5 qui accompagne James Bond dans le film Goldfinger, le troisième volet de la saga sorti en 1964. Ce modèle unique possède un véritable arsenal de guerre : siège éjectable, toit ouvrant, téléphone en bakélite, écran de contrôle des radars, cache d'armes, butoirs de pare-chocs rétractables, moyeu télescopique des jantes, mitrailleuses intégrées, bouclier pare-balles ou encore ses plaques minéralogiques pivotantes.

Cette exposition et bien d'autres modèles historiques d'exception seront à découvrir au salon Rétromobile, qui ouvrira ses portes du 8 au 12 février 2017 à Paris.