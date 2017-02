SCG003S : vers un nouveau record (époustouflant) au Nürburgring ?

Par Julien PEREIRA | Ecrit pour TF1 |

Avec son modèle SCG003S, la Scuderia Cameron Glickenhaus s'estime prête à faire trembler le monde de la vitesse en réalisant un temps incroyable sur le tracé du Nürburgring.





C'est ce que l'on appelle vouloir frapper un grand coup. A quelques jours de la première mondiale de son modèle "Stradale" au Salon de Genève 2017, SCG a apporté plus de précisions sur ses ambitions.

La Porsche 918 Spyder humiliée ?

Via un communiqué, la marque a affirmé qu'elle souhaitait améliorer le record du tour sur le prestigieux circuit de près d'une demi-minute pour une voiture de production homologuée route.

La SCG003S, déclinaison plus civilisée que les modèles "Competizione" (C) et "Competizione Stradale" (CS) ambitionne donc d'abattre la boucle de l'Enfer Vert en environ 6 min 30 secondes, et de pulvériser la marque détenue par la Porsche 918 Spyder, détentrice du record de la catégorie actuellement fixé à 6 min 57 secondes.

A 20 secondes du record absolu !

Elle réduirait donc de façon considérable l'écart existant avec le record absolu établi en 6 min 11 secondes par Stefan Bellof au volant d'une Porsche 956 Groupe C voiture de course en 1983.

Le tout serait rendu possible par le moteur V8 biturbo de 4,4 litres, capable de développer plus de 750 chevaux, par le couple de 800 Nm, par le poids contenu à moins de 1300 kg et par des performances ahurissantes : le 0 à 100km/h en moins de 3 secondes et une vitesse maximale supérieure à 350km/h ! On attend maintenant les faits.