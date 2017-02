Scoop : Aston Martin prépare la DB11 S !

Par Julien PEREIRA | Ecrit pour TF1 |

Aston Martin met au point une déclinaison encore plus sportive de sa DB11, et nos chasseurs de scoops ont pu photographier la bête sous toutes ses coutures.

Alors que le prochain Salon de Genève marquera le premier anniversaire de sa DB11, Aston Martin travaille actuellement sur la mise au point de la version S.





V8, Volante, S

Le dernier coupé de Gaydon a fait l’unanimité. Réussite esthétique et économique, élue voiture la plus sexy de l’année après notre sondage Automoto-Harris Interactive en partenariat avec TV Magazine et RTL2, la DB11 va maintenant tenter de conquérir un plus large public avec plusieurs déclinaisons. Et après la Volante, version cabriolet attendue pour 2018, Aston Martin s’attarde désormais sur la variante (encore plus) sportive. La preuve avec ces photos scoops.

►L'Aston Martin DB11 S en photos scoop









Vrais indices... mais quel moteur ?

Sur ces clichés, on distingue facilement tous les artifices indiquant l'accent sportif du dernier joujou de James Bond : un diffuseur agressif, un capot remodelé, des jupes latérales un peu plus larges et une calandre redimensionnée. Reste maintenant à savoir quelle puissance le V12 de 5,2L greffé en son cœur (qui développe 608 chevaux dans la version de base) sera capable de distribuer. A moins qu'il soit remplacé par le fameux V8 AMG, plus petit et donc plus léger...