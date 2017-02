Scoop : la BMW M2 2018 va repousser ses limites

Par Matthieu LAURAUX | Ecrit pour TF1 |

Loin d’être la plus puissante ni la plus rapide des BMW, la M2 est sans doute le modèle actuel le plus populaire de la marque. Bonne nouvelle, le coupé sportif va se perfectionner dès l’an prochain.





Plus de muscles ?

Sur les nouvelles photos scoop de notre paparazzo SB-Medien, un prototype partiellement camouflé vient confirmer les ambitions de la BMW M2, ayant perdu son duel face à l’Audi TT RS dans Automoto. Ce restylage sera donc esthétique, avec une face avant revue via de nouvelles prises d’airs, optiques avant, tout comme un dessin des feux arrière spécifique, les larges voies étant préservées.

►Voir les photos scoop de la BMW M2 2018





Plus en détails, les freins affichent un diamètre plus imposant sur ce véhicule, et le système d’échappement gonfle derrière les quatre sorties. Côté motorisations, aucune information officielle ne filtre, mais le 6 cylindres 3,0 litres biturbo va gagner en puissance, pour passer des actuels 370 à près de 400 chevaux. Comme la TT RS ? En tous cas, le 0-100 km/h voudra se rapprocher des secondes, tout en préservant le plaisir du drift permis par les 2 roues arrière motrices.

Cette BMW M2 Coupé cru 2018 ira coûter davantage que son aînée (61.850 euros), en tutoyant les 65.000 euros, mais ce sera toujours moins onéreux que sa concurrente aux anneaux.