Scoop : le futur Coupé SUV Audi Q8 2018 en cours d'essais sur la neige

Par Tran HA

Le nouveau porte-étendard des SUV d'Audi est attendu pour 2018.





Un design de Coupé-SUV dynamique

Avant la présentation du Concept Audi Q8 qui aura lieu dans quelques jours dans le cadre du Salon de Détroit et qui préfigurera la version de série, nos photographes espion ont surpris pour la première fois un prototype de l'Audi Q8 de série, en cours d'essais dans des conditions extrêmes de température.

Assez haut perchée, la future Audi Q8 offre des lignes plus dynamiques que l'Audi Q7 dont elle est dérivée, avec notamment une ligne de pavillon fuyante et une malle plus affinée, lui offrant une ligne de coupé assez réussie. On remarquera également des optiques plus travaillées, et une face avant plus affûtée et aux angles marqués.

Vers une gamme d'Audi Q8 sportives ?

Sous le capot, nous devrions retrouver une gamme de motorisations essence et diesel empruntées à l'Audi Q7, ainsi qu'une version 100% électrique Q8 e-tron. Mais selon les rumeurs, la Q8 devrait également proposer des versions plus sportives, avec de potentielles Audi SQ8 et Audi RS Q8 à venir ultérieurement : cette dernière pourrait être animée par un V8 bi-turbo poussé à plus de 500 chevaux !

L'Audi Q8 sera dévoilée sous la forme d'un concept-car à l'occasion du prochain Salon de Détroit, qui ouvrira ses portes du 8 au 22 janvier 2017, avant un lancement commercial de la version de série attendu pour 2018.