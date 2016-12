Scoop : le futur Mercedes-AMG GLC 63 surpris en cours d'essais !

Par Tran HA | Ecrit pour TF1 |

AMG prépare une version encore plus musclée du Mercedes GLC avec plus de 500 chevaux !

Deux versions GLC 63 et GLC 63 S signées AMG

Nos photographes ont débusqué un prototype du futur Mercedes-AMG GLC 63, avec sa carrosserie définitive encore légèrement camouflée. Le préparateur allemand n'en est pas à son coup d'essai, puisqu'un Mercedes-AMG GLC 43 était déjà proposé avec un V6 de 367 chevaux et 520 Nm de couple.

Plus puissante encore, la version "63" embarque, comme à l'accoutumée, un V8 de 4,0 litres de cylindrée qui devrait être décliné en deux versions, comme sur la Mercedes-AMG C 63 : un GLC 63 à 476 chevaux et 650 Nm de couple, et un GLC 63 S culminant à 510 chevaux et 700 Nm de couple ! Le tout devrait être accouplé à une boîte automatique à 7 rapports, permettant un 0 à 100 km/h en moins de 4,5 secondes.

► Découvrez le futur Mercedes-AMG GLC 63 2017 en photos scoop





Un look redoutable pour le plus puissant des GLC

Esthétiquement, le Mercedes-AMG GLC 63 devrait arborer un nouveau bouclier avant, avec une grille de calandre imposante aux barrettes chromées verticales, inspirée de celle de la Mercedes-AMG GT R. Par rapport au GLC 43, nous devrions retrouver également une jupe arrière spécifique, dotée d'une quadruple canule d'échappement, ainsi que des jantes aluminium spécifiques.

Le Mercedes-AMG GLC 63 devrait être dévoilé au premier semestre 2017, très probablement à l'occasion du prochain Salon de Genève, qui ouvrira ses portes du 9 au 19 mars 2017.