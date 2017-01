Scoop : le futur Nissan Qashqai restylé 2017 surpris sur la route !

Par Tran HA | Ecrit pour TF1 |

Au programme : de petites modifications esthétiques, mais surtout, de nouveaux équipements technologiques et des motorisations revues...





Mise à jour esthétique

Lancé en 2007, le Nissan Qashqai a inauguré la tendance des crossovers sur le marché européen, avec un véhicule à mi-chemin entre une compacte et un SUV, très vite couronné de succès avec plus de 2,5 millions d'exemplaires écoulés. En 2014, Nissan a lancé une seconde génération de son CUV, mais aujourd'hui, la donne a changé : la concurrence est désormais bien implantée et le constructeur nippon a désormais bien du fil à retordre avec les Peugeot 3008, SEAT Ateca, Volkswagen Tiguan et autres Kia Sportage...

Pour tenter de reconquérir de précieuses parts de marché, les ingénieurs de Nissan préparent actuellement une mise à jour du Qashqai II. Il a été surpris en cours d'essais sur les routes espagnoles, encore camouflé. En effet, et sans surprise, la face avant ainsi que la poupe seront retouchées : difficile de distinguer ses formes sous son camouflage, mais elles devraient être inspirées par le Qashqai Premium Concept dévoilé l'an dernier à l'occasion du Salon de Genève.

► Voir le Nissan Qashqai restylé 2017 en photos scoop









Des technologies de conduite semi-autonome

Ce concept-car était également l'occasion pour la marque japonaise de présenter la technologie Nissan Piloted Drive, désormais connue sous le nom "ProPilot" et que l'on retrouvera sur le Qashqai restylé. Cette technologie lui permettra de circuler de manière semi-autonome sur autoroute dans certaines conditions, y compris dans une circulation dense, tout en maintenant sa position dans la voie grâce à un système de direction active : un premier pas vers la gamme de véhicules 100% autonomes que Nissan promet pour 2020.

A bord, le Qashqai devrait recevoir quelques modifications sur les inserts et garnissages, tandis que sous le capot, nous retrouverons un choix de motorisations essence et diesel mises à jour pour plus d'efficience, et qui seront toujours disponibles avec une boîte manuelle ou automatique Xtronic, ainsi qu'une transmission intégrale 4x4 en option. Selon les rumeurs, une version hybride serait également au rendez-vous.

Le futur Nissan Qashqai restylé devrait être présenté au Salon de Genève, qui ouvrira ses portes du 9 au 19 mars 2017, puis commercialisé d'ici la fin de l'année 2017.