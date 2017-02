Scoop : la future Bentley Continental GT se peaufine

Par Estelle Sanzo | Ecrit pour TF1 |

Un nouveau vent luxueux souffle chez le constructeur Bentley. Et pour cause. La marque prépare dans ses cartons la prochaine Bentley Continental GT. Après avoir aperçu la version cabriolet sur le circuit du Nürburgring, voici donc sa version GT. Maquillée de noir, elle a été surprise en pleine séance d’essai dans des conditions extrêmes.





Le compas dans l'oeil...

Malgré ses airs de Batmobile, le camouflage laisse apparaître quelques détails. A l’avant, place à la rondeur de petits et gros feux. L’arrière opterait quant à lui, pour des feux en “amande”. Pour les plus fins connaisseurs et autres adeptes de la marque, ces précisions ne sont pas sans rappeler celles du glorieux concept Bentley EXP 10 Speed 6. Si les lignes reprennent également le prototype, nul doute que le futur coupé se voudra élégant...

► Voir les photos de la prochaine Bentley Continental GT





Sous le capot, le constructeur n’a laissé filtrer aucune information. Très probablement, l’engin embarquerait un W12 ou un V8. L’utilisation de la même plateforme que celle exploitée sur l’Audi A8 est envisagée. Cela relève de la logique puisque les deux bolides seraient lancés en même temps.

Côté révélation, Bentley reste tout aussi discret. Peu de chance de voir le coupé briller au salon de Genève 2017. Les visiteurs retrouveront toutefois la Bentley Continental Supersports et ses 710 ch.