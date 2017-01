Scoop : La future Chevrolet Corvette C8 déjà en photos !

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Au fil des mois, la Corvette à moteur central arrière commence à se dévoiler. Baptisée Emperor en interne, la nouvelle Corvette C8 pourrait au final porter le nom de Zora. Ce nom rendrait hommage à Zora Arkus-Duntov, le père de la Corvette et ardent militant du moteur central arrière.



Ce que révèlent les photos

Bien évidemment, la future Corvette C8 est camouflée et il faut avoir un œil de lynx pour deviner les premiers détails. On note que ce prototype utilise des éléments de l'actuelle Corvette. Sa ligne définitive n'est pas encore connue.



Sur les photos, les deux prototypes de la Corvette C8 escortent la Corvette ZR1. Les proportions de la Corvette C8 sont différentes de la ZR1. On remarque que la face arrière est plus allongée et l'avant est plus court. Quant à la nature du moteur on devrait trouver un bon gros V8 d'au moins 500 chevaux. Notez qu'une version hybride est également attendue !



► La future Chevrolet Corvette C8 en photos scoop

Présentation officielle en 2018 ?

La Corvette C8 pourrait être dévoilée au salon de Détroit au plus tôt début 2018, pour être commercialisée à partir de 2019. Avec cette toute nouvelle architecture, le supercar américain tentera de rivaliser avec des bolides comme la Ferrari 488 GTB et la Lamborghini Huracan.



