Scoop : La future McLaren 720S 2017 déjà en photo !

Alors que de nouvelles photos scoop viennent compléter l’attente de la prochaine supercar de McLaren, la dénommée “720S” se laisse entrevoir sans camouflage.

Une nouvelle photo vient casser le teasing entrepris par McLaren, débuté il y a quelques jours via sa nouvelle monocoque en fibre de carbone “MonoCell II” ou son aileron arrière mobile. Ce cliché, probablement pris lors d’une présentation privée à de nouveaux clients et/ou concessionnaires, révèle le premier modèle de la seconde génération des “Super Series” de la marque anglaise, qui serait la “720S”.

Confirmation, les lignes jouent davantage de finesse dans ses courbes que sur les actuelles 650S et 675LT qu’elle remplacera, avec un museau plus proéminent, de larges hanches et des optiques à diodes très fines.





Quel moteur ? Quelles performances ?

Pendant ce temps, nous avons reçus de nouveaux clichés de notre paparazzo automobile situé dans le sud de l’Espagne. Ici, la super-sportive McLaren est encore camouflée, mais il est clair que tout est déjà finalisé et les ingénieurs en sont dans leurs essais finaux.

Sous sa robe encore à découvrir sous tous les angles, la supposée “720S” devrait donc réutiliser le V8 3,8 litres biturbo essence calibrée à quelques 720 chevaux, pour un poids contenu à environ 1.300 kg, de quoi assurer un 0-100 km/h en 2,8 secondes et de dépasser les 340 km/h en Vmax.





Entre les 488 et F12 ?

L'objectif pour la firme de Woking est de supplanter la Ferrari 488 GTB, Lamborghini Huracan ou Ford GT, et de se rapprocher ses “Super Series” des grands supercars que sont les Lamborghini Aventador S et future Ferrari F12M. Et de laisser plus de place à la petite gamme des Sport Series contenant les 540C, 570 GT et 570S.

Au programme pour cette McLaren 720S, une présentation au Salon de Genève du 7 au 19 mars, un lancement dans les mois à venir et un prix qui sera supérieur à 250.000 euros.

