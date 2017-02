Scoop : La future Porsche 911 surprise en Laponie

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

La future Porsche 911 (992) est attendue pour 2019 et a été surprise en Laponie par notre espion. Et les premières photos offrent quelques infos sur le futur bolide.

Notre photographe espion a surpris en Laponie, traditionnel lieu des essais hivernaux des constructeurs, la futur Porsche 911 (992). Et malgré son camouflage, cette future Porsche nous livre quelques secrets…



► La future Porsche 911 2019 en photos scoop



L'arrière de la Panamera

Même si la robe de la futur 911 est loin d'être définitive, on remarque, grâce aux photos de notre espion, que l'arrière est semblable à celui de la Panamera Turbo avec un aileron escamotable.



On observe également que cette future 911 sera plus large et que son empattement est légèrement plus élevé. Quant au capot avant, il est totalement inédit et se prolonge jusqu'au pare-chocs. Mais que les puristes se rassurent, la 911 conserve ses traditionnels phare avant arrondis.



Autre élément intéressant révélé par les photos : les pots d'échappement. Lors des essais, Porsche a testé deux versions : la première avec deux sorties et la seconde avec quatre sorties.

Et sous le capot ?

Quant à la future motorisation de cette nouvelle 911, plusieurs rumeurs circulent. On sait que ce sera un moteur turbo développant entre 375 et 429 chevaux. Une version hybride est attendue pour 2020. Elle fonctionnera en combinant le « flat 6 » et un moteur électrique.



Cette future 911 devrait être présentée officiellement en 2018 avant d'être commercialisée en 2019.



