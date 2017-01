Scoop insolite : Volvo développerait un pick-up ?

Par Julien PEREIRA | Ecrit pour TF1 |

Visiblement, Volvo espérait travailler sur un pick-up dans la plus grande discrétion. Mais le constructeur a été démasqué.





Empattement suspect

Non, ceci n’est pas un Volvo XC90. En tout cas, pas dans sa version classique. Ce cliché, diffusé par le site Carscoops.com, révèle peut-être une information importante : la marque suédoise met au point un pick-up. Comment en être quasi-certain ? Tout simplement parce que les chasseurs de scoops qui ont pris cette photo ont constaté un empattement (distance entre les deux axes d’essieux) beaucoup plus important que sur la version classique du SUV de Göteborg.





Pour être encore plus précis, il aurait même, de source identique, été allongé d’une vingtaine de centimètres, pour porter la distance totale à un peu plus de 3,210m. Une donnée comparable à celle des Ford Ranger (3,22m) et Nissan Navara (3,20m), qui écarte à coup sûr l’hypothèse d’un SUV plus imposant. Surtout qu’un autre élément, visible sur cette photo, constitue une autre preuve tangible que Volvo se penche sur un pick-up.

Simulation de charge

Votre œil avisé a peut-être remarqué la structure, probablement en acier, qui se tient sur le toit du SUV. Il y a fort à parier que cette masse sert à simuler une charge à l’arrière, et donc, de mieux jauger le comportement d’un futur véhicule utilitaire à espace ouvert. Aucune autre information n’a filtré, mais cette nouvelle n’est qu’une demi-surprise, tant Volvo exerce une politique agressive, qui devrait notamment conduire au lancement de deux nouveaux SUVs, les XC60 et XC40.