Scoop : L’Alpine AS110 aperçue sur la neige !

Par Julien PEREIRA | Ecrit pour TF1 |

L’Alpine se teste en Laponie… à quelques semaines de sa présentation au Salon de Genève.





Vision

La berlinette française peaufine son retour. Pour cela, celle qui devrait s’appeler AS110 a effectué quelques tests au pays du Père Noël, sans échapper à nos chasseurs de scoop. Et les clichés nous le confirment encore : esthétiquement, la version finale sera très proche du concept-car nommé « Vision », présenté il y a quasiment un an par Renault, avec ses optiques en amande et des feux arrière en X.

L'Alpine AS110 en photos scoop





Légèreté et performances

Récemment, le constructeur a dévoilé des images de la structure en aluminium, chargée de réduire au maximum sa masse, qui devrait légèrement dépasser la tonne (1100kg?). Le tout permettra de mieux tirer profit du moteur quatre-cylindres 1,8L qui l’animera, et qui pourrait développer 250 chevaux. Selon plusieurs rumeurs, le 0 à 100km/h pourrait être avalé en 4,5 secondes. De quoi jouer dans la cour de la très appréciée Alfa Romeo 4C. Toutes ces informations devraient être confirmées par Alpine lors du prochain Salon de Genève, à partir du 9 mars prochain, où la marque aura son propre stand.

Sa commercialisation est attendue pour le début d’année prochaine, et son prix pourrait osciller entre 55.000 et 60.000 euros.