Scoop : L’Audi Q8 continue ses essais en conditions extrêmes

Par Estelle Sanzo

Audi continue de peaufiner et d’affûter son prochain Q8 de série. C’est camouflé que le modèle allemand est encore en pleins essais. Mais avec la révélation du concept-car, nous pouvons d’ores et déjà faire plus qu'imaginer ce futur SUV.

Gardez vos gants, vos bonnets et vos manteaux, direction le grand nord. Audi nous donne rendez-vous en Suède pour continuer les tests de son futur Q8 de série. C’est bien entendu sous un large camouflage que la prochaine star du constructeur allemand se peaufine.





Si le modèle ne laisse entrevoir aucun détail de sa carrosserie, la firme d'Ingolstadt a néanmoins donné un avant-goût de son futur baroudeur lors du salon de Détroit 2017. Pour l’occasion, la marque à l’anneau a dégainé son Audi Q8 Concept, un prototype très proche du prochain SUV de série.

Ce dernier cru allemand serait donc plus raffiné, dynamique et très robuste que le Q7 dont il dérive. Preuve à l'appui avec cette nouvelle série de clichés réalisés par nos paparazzi. Au côté de l'Audi Q7, le Q8 annonce ici la couleur. Le tout complété par une touche de sportivité, il disposerait d’une calandre plus large par rapport aux modèles actuellement inscrits au catalogue de la marque.



Commercialisation prévue début 2018

A l’égard du concept, Audi pourrait équiper son SUV d’un système hybride essence rechargeable emprunté à son frère, le Q7 e-tron. Résultat, le modèle afficherait une puissance de 450 ch expédiant ainsi l’exercice du 0 à 100 km/h en 5,4 secondes. Le constructeur allemand ne manquera pas de compléter sa gamme d’une version diesel et d'une variante 100% électrique allant chasser le Tesla Model X et le Mercedes-Benz EQ.

Défi de la concurrence oblige, plus globalement, ce prochain SUV s’annonce déjà comme rival de la BMW X6. Mais avant de le voir rouler sur nos routes, il faudra être patient. Et pour cause. Le Q8 ne fera son entrée en concession qu’en 2018 à des prix qui ne descendraient pas en dessous de 80.000€.