Scoop : La Mercedes Classe A 2018 aperçue sur les routes allemandes

Par Julien PEREIRA | Ecrit pour TF1 |

Mercedes continue de tester sa compacte premium dans les rues allemandes. Sans échapper aux chasseurs de scoop d’Automoto.fr.





A l’heure où toutes les attentes sont canalisées par la Classe E, récemment renouvelée par le constructeur, et dont la version cabriolet sera dévoilée au prochain Salon de Genève, la quatrième génération de la Classe A peaufine sa mise au point avant son lancement prévu pour 2018.

Nouvelle plateforme

Véritable succès commercial depuis qu’elle a troqué son costume de monospace compact pour celui de berline, elle se promène encore, logiquement, avec un large camouflage ne laissant que peu d’indices sur les véritables changements par rapport à la précédente édition, même si la coupe arrière semble légèrement revue. Visiblement, les poignées de porte ont également été abaissées pour faciliter la prise.

► La Mercedes Classe A 2018 en photos scoop





A Francfort en septembre ?

Pour le reste, on sait d’ores et déjà qu’elle reposera sur la nouvelle plateforme MFA2 (Modular Front-wheel-drive Architecture), qui lui permettra de s’équiper de nouvelles motorisations quatre cylindres, et, probablement d’une version hybride plug-in. La Classe A pourrait être dévoilée, au mieux, au prochain Salon de Francfort, du 14 au 24 septembre 2017, même si ce rendez-vous semble, pour l’heure, prématuré.

En attendant d’en savoir plus, d’autres rumeurs font état d’une déclinaison AMG dont la puissance pourrait dépasser les 400 chevaux.