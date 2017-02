Scoop : Le futur Hyundai Santa Fe 2018 débusqué

Par Victoire de Faultrier-Travers | Ecrit pour TF1 |

Le constructeur sud-coréen est en train de tester sa nouvelle génération de SUV, c'est à cette occasion que quelques photos ont pu être prises. Cela fait déjà quinze ans que le modèle existe. Découvrons ce que le futur SUV a en réserve.



Un style épuré et un intérieur plus spacieux

Malgré le camouflage important, on peut distinguer quelques éléments extérieurs du nouveau SUV de Hyundai, comme l'imposante calandre. Les phares diurnes à LED sont placés près du capot et d'autres feux sont placés à hauteur du pare-chocs. Le Santa Fe 2018 sera équipé de nombreuses options high-tech comme le détecteur d'angles morts, le système d'assistance pour se garer et d'un écran tactile de huit pouces.

L'intérieur devrait être plus spacieux que la génération précédente. Il pourrait accueillir jusqu'à huit passagers. C'est sûrement pour cela que l'arrière du nouveau SUV à l'air aussi colossal.

Ses principaux concurrents seront la Jeep Cherokee, la Peugeot 5008 ou encore la Ford Escape.





Voir les photos espions



Hyundai proposera plusieurs motorisations au choix, et peut-être même une version hybride

La Santa Fe 2018 continuera de proposer un V6 avec une traction standard, les quatre roues motrices restant en option. Une motorisation 2.4 litres de 185 chevaux sera aussi disponible. Une version hybride sera sûrement proposée un peu après le lancement de la production. Un modèle sport aura un turbo 2.0 litres de 240 chevaux.

Pour une conduite tout terrain, tous les modèles du SUV disposeront, en option, du mode de sélection de conduites et du système "AWD" (All Wheel Drive), un type de transmission intégrale pour disposer des quatre roues motrices.

La production du futur SUV Santa Fe devrait commencer en 2018. Elle arriverait sur le marché en 2019, avec un prix de départ estimé à 42.000 euros.