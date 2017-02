Scoop : Le prochain Porsche Cayenne se dévoile

Par Estelle Sanzo | Ecrit pour TF1 |

Prenons des nouvelles du futur Porsche Cayenne. Sur les routes depuis 2010, il était temps pour le constructeur allemand de concocter la troisième génération de son SUV de luxe. Et c'est chose faite. Surpris en plein test pendant la saison estivale 2016, le bolide a cette fois-ci fait crépiter les flashs de nos paparazzi dans le grand nord. Mais contrairement à ses concurrents, le véhicule enchaîne les essais dans des conditions extrêmes - quasi - sans camouflage ! Le pare-chocs avant et les lignes de la fenêtre latérale se laissent découvrir. A l'arrière, il n'y a que les feux qui restent déguisés...

Commercialisation prévue pour 2018

Ce que l'on peut constater d'ores et déjà c'est que cette nouvelle mouture est - très - loin d'être révolutionnaire. Techniquement basé sur la plateforme baptisée "MLB Evo" (Audi Q7, Bentley Bentayga etc.), le SUV conserve un style proche du modèle que l'on connaît. Sur la balance, cette prochaine génération perdrait près d'une centaine de kilos notamment grâce à la présence d’aluminium et de fibre de carbone.

► Voir les photos de la troisième génération du Porsche Cayenne









Sans surprise réelle, le futur SUV allemand devrait reprendre les motorisations V6 et V8 qui équipent déjà la récente et large gamme de Panamera.

Un Turbo S de près de 600 pourrait arriver ultérieurement et venir chatouiller de plus près le Bentley Bentayga... Le tout serait complété d'une version hybride rechargeable avec le Cayenne S E-Hybrid.

La date de sa révélation officielle est néanmoins encore tenue secrète. Toutefois, il se murmure que la troisième génération du Porsche Cayenne pourrait être présentée sous les projecteurs du salon de Detroit ou Genève (ou Francfort ?). Sa commercialisation est prévue quant à elle pour 2018.