Scoop : Le prochain SUV DS se promène sans camouflage !

Par Estelle Sanzo | Ecrit pour TF1 |

Oups... Si Yves Bonnefont, directeur de DS, cachait jusqu'à présent les futurs modèles de la marque, c'était sans compter cette paparazzade surprise. Les photos ne nous montrent que l'avant et le profil du véhicule, mais voici à quoi ressemble le prochain SUV du constructeur français ! Commercialisation prévue en 2018.

Alors qu'Yves Bonnefont, PDG de DS, tentait de nous faire saliver à coup de teaser, voici que le prochain SUV de DS baisse sa garde....sans le vouloir ! En effet, 24h (à peine) après le tweet nous annonçant l'arrivée des futurs modèles de la marque française, le premier SUV du constructeur tricolore s'est fait surprendre sur les routes. Cerise sur le gâteau, le véhicule est dépourvu de tout camouflage !





Un SUV au profil de 3008

Ce cliché dévoilé par le blog Citrofeng est l'occasion d'observer de plus près celui que certains appellent d'ores et déjà "DS 7". Si le SUV reprend, en partie, les lignes du concept "DS Wild Rubis", la calandre et les optiques sont très largement inspirés du concept "Divine". L'utilisation des diodes à l'avant n'est pas sans rappeler celles exhibées sur la mouture de la DS3. Quant au profil imposant, il ressemble étrangement à celui de son cousin, le Peugeot 3008. Normal, puisque techniquement, le SUV reposerait sur la plateforme EMP2 du groupe PSA.





Prêt pour le salon de Genève 2017 ?

Côté technologie, cette "DS 7" devrait être équipée d'un système de conduite semi-autonome. Quant à la motorisation, le baroudeur devrait embarquer un nouveau bloc diesel 1,5 litre de 130 ch ainsi qu'un moteur hybride rechargeable. Une variante essence de 240 ch serait également dans les cartons, selon nos confrères d'Autocar.





Le SUV devrait probablement prendre son premier bain de foule à l'occasion du salon de Genève 2017 (du 9 au 19 mars). Son arrivée sur les routes est quant à elle prévue pour le début 2018. Avec ce petit nouveau, DS compte bien venir chatouiller de plus près la concurrence telle qu'Audi et son Q5. Autre ambition du constructeur, celle de relancer ses ventes alors en chute libre en 2016.