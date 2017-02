Scoop : Un futur Mercedes Classe G ou... GLB surpris sur les routes !

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Lancé en 1979, le Mercedes Classe G est l'un des immenses succès de la marque à l'étoile. On sait que la marque à l'étoile prépare déjà la sixième génération mais le look du célèbre 4x4 va-t-il radicalement changer ? Un véhicule aperçu par un automobiliste sème le trouble.



Un véhicule intriguant sur les routes autrichiennes

Ces derniers jours, un automobiliste a surpris sur les routes autrichiennes un véhicule tout-terrain camouflé de Mercedes, comme le révèle le site italien Motorionline.com. Comme le Classe G est fabriqué à Graz, en Autriche, on s'est dit qu'on avait affaire à la sixième génération de ce modèle.



Le hic, c'est que le 4x4 aperçu en Autriche a des formes beaucoup trop rondes pour être un Classe G qui, rappelons-le, est célèbre pour son allure cubique. En juillet dernier, le futur Classe G avait d'ailleurs été surpris avec des formes taillées à la serpe.



A quelle Classe appartient ce SUV ?

Avec le modèle surpris en Autriche, deux hypothèses peuvent être formulées : soit Mercedes a décidé d'abandonner le style cubique pour son Classe G afin de le rendre plus moderne et plus attirant ; soit le constructeur de Stuttgart est en train de tester sur les routes son futur GLB, le grand-frère du GLA qui appartient au segment des SUV compacts.



Et pour ceux qui pensent qu'il est impossible que le Classe G prenne des rondeurs, souvenez-vous qu'en 2012, Mercedes avait dévoilé l'Ener-G-Force Concept qui préfigurait le Classe de G de 2025. Or, ce concept-car avait marqué les esprits avec ses formes arrondies !



Alors Classe G ou Classe GLB ? Comme il est difficile de trancher, on vous laisse faire votre propre opinion.



