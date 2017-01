Scoop : un Mercedes Classe G 4x4² pick-up ?

Par Tran HA | Ecrit pour TF1 |

Ce mulet annonce-t-il une nouvelle version pick-up pour le futur Mercedes Classe G ?





Vrai baroudeur de l'extrême

Lancé en 1979, le Mercedes Classe G était initialement un véhicule militaire qui a été commercialisé pour le public. Son positionnement de vrai baroudeur en fait un 4x4 extrême reconnu pour ses capacités de franchissement et son confort spartiate, avec un look cubique unique.

Presque 40 ans ont passé et ses nombreuses évolutions se sont peu à peu embourgeoisées, avec des versions de plus en plus huppées, technologiques et puissantes, dont quelques déclinaisons badgées AMG ainsi qu'une impressionnante version 4x4², s'adressant désormais à une clientèle fortunée et friande d'attirer l'attention sur elle.

Un curieux prototype

Alors qu'une nouvelle génération s'apprête à faire ses débuts, le Classe G 4x4² a été surpris par nos photographes espions sous les traits d'un prototype insolite fortement camouflé. Nous observons notamment un empattement allongé par rapport à un Classe G 4x4² standard, mais surtout une bâche noire dissimulant la partie arrière.

Bien que cette information n'ait pas été confirmée, il se pourrait que Mercedes développe actuellement une version pick-up de son 4x4 vedette, même si sa benne relativement étroite n'ait apparemment pas été pensée pour transporter des objets très volumineux. L'habitabilité à bord serait toutefois conservée avec un empattement allongé, que l'on remarque au niveau de la forme des portes arrière.

Le mystère reste entier et nous devrions en savoir un peu plus d'ici la fin de l'année 2017, où le nouveau Mercedes Classe G devrait être présenté. Une nouvelle génération qui devrait être plus luxueuse, avec selon les rumeurs l'arrivée d'une version Maybach exclusive...