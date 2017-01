Scoop : un mulet du futur Renault Kangoo 2018 surpris en cours d'essais !

Par Tran HA | Ecrit pour TF1 |

Le ludospace au losange devrait fêter ses 20 ans avec une troisième génération...





Un Renault Espace à l'empattement allongé ?

Nos photographes espion ont pu capturer sous un radieux soleil en Espagne un prototype assez surprenant : alors qu'il ressemble au premier abord à un Renault Espace V avec des roues en acier, c'est à l'arrière que nous pouvons remarquer des ailes en plastique brut qui ont été découpées, afin de déplacer l'essieu arrière !

Serait-ce là un prototype d'un Renault Espace allongé ? Il y a peu de chances qu'une telle version voie le jour, car la dernière génération du Renault Espace propose déjà une configuration 7 places. D'autres rumeurs évoquent une grande berline à l'empattement long, qui se situerait au dessus d'une Renault Talisman, mais il est peu probable qu'un tel véhicule haut de gamme vienne compléter l'offre du constructeur français.

► Voir les photos scoop du mulet du futur Renault Kangoo 2018









La troisième génération de Renault Kangoo se prépare

Selon nos informations, il s'agirait plutôt d'un prototype de développement du futur Renault Kangoo de troisième génération, qui sera basé sur la plateforme CMF1 partagée entre autres avec les nouveaux Renault Scénic, Espace et Talisman. Les mentions "XFK" inscrites sur les roues de celui-ci semblent le confirmer : en effet, il s'agit tout simplement du code projet en interne du remplaçant de l'actuel Kangoo, attendu pour 2018 ! L'empattement particulièrement long pourrait être un signe du renouvellement de la version 7 places, dénommée Grand Kangoo.

Lancée en 2008, la seconde génération du Renault Kangoo a été produite depuis à plus d'un million d'exemplaires, et s'apprête à fêter ses dix ans. Le timing semble donc être idéal pour renouveler le ludospace du losange, également proposé en version utilitaire : en effet, en 2018 seront également lancés ses principaux concurrents : les Peugeot Partner et Citroën Berlingo de troisième génération... Un match qui s'annonce déjà redoutable !