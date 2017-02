La Sécurité Routière présente sa nouvelle campagne : L'Annonce

Par Estelle Sanzo | Ecrit pour TF1 |

Après avoir regrettablement constatée une hausse du nombre de morts sur les routes de l’Hexagone en janvier 2016* (+ 8,9%), la Sécurité Routière repart en campagne de sensibilisation. Dans ce contexte, elle diffuse du 15 au 28 février 2017 sur grands écrans un nouveau court-métrage : “L’Annonce”.





5 minutes de sensibilisation

Réalisé par Jean-Xavier de Lestrade (Oscar du meilleur film documentaire en 2002 pour "Un coupable idéal"), le film fait place aux témoignages. Face caméra, 4 gendarmes des brigades d’Ile-de-France se confient. Leur point commun ? Ils ont tous dû annoncer le décès d’une victime à son entourage. “A cet instant, même si dehors il fait un soleil extrême, il fait tout noir, ça s’arrête. Tout s’arrête”. C’est en ces termes, qu’un des gendarmes témoigne. Après l’annonce, place à l'incompréhension “c’est pas possible, c’est pas lui. Non. Non, non, non il vient de m’appeler…” suivi par “les hurlements, les pleurs, les cris”.





En 2015, un Français sur trois s’est entendu annoncer la mort d’un proche. Près de la moitié de la population française connaît quelqu’un de son entourage touché par un accident de la route.

Vidéo : Spot de la Sécurité Routière en 2012





* 257 décès en janvier 2017 contre 236 en 2016.