Quand seront dévoilées les F1 2017 ?

Par Xavier BEAL

La saison 2017 de Formule 1 débutera le vendredi 24 mars avec les Essais Libres 1 du Grand Prix d'Australie. Avant ce grand rendez-vous, les écuries de F1 vont participer à des tests hivernaux mais surtout : présenter leurs nouvelles monoplaces. Automoto fait le point sur le calendrier des présentations.



Renault ouvrira le bal

C'est l'écurie Renault qui sera la première à dévoiler sa monoplace de 2017. Mais la marque au losange n'a pas détaillé les conditions de la présentation de sa monoplace : à l'usine, lors d'un événement particulier ou simplement sur Internet ? Réponse le 21 février. Le lendemain, ce sera ensuite au tour de Force India de faire de même. L'écurie indienne présentera la monoplace d'Esteban Ocon sur le circuit de Silverstone.



La Mercedes W08 dévoilée le 23 février

Silverstone est également le lieu choisi par Mercedes pour la présentation de la W08 de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas.



Ferrari et McLaren le même jour !

Le 24 février, les fans de F1 seront gâtés puisque pas moins de deux écuries. Il y aura tout d'abord Ferrari à Fiorano. La Scuderia l'a annoncé lors de sa traditionnelle de réunion de Noël, sans encore préciser le nom de la monoplace.



Ferrari fera deux journées de tournage promotionnel sur le circuit de Fiorano. Ce sont les seuls roulages autorisés en dehors des séances d'essais avec toutes les équipes. Les équipes peuvent faire 100km avec des pneus de démonstration.



Le même jour, McLaren lèvera le voile sur sa monoplace qui devrait avoir une livrée orange…



Sauber et Haas annoncent leurs premiers roulages

La Sauber C36 à moteur Ferrari (version 2016) effectuera ses premiers tours de roue cinq jours avant le début officiel des essais hivernaux. Les Suisses ont confirmé aujourd'hui que la C36 roulerait à Barcelone le 22 février, pour un total maximum autorisé de 100 kilomètres lors d'une journée de tournage promotionnel.



En revanche, Sauber n'a pas révélé ses plans pour la présentation de sa voiture. Il en va de même chez Haas. L'écurie américaine prendra elle aussi la piste avec sa nouvelle monoplace deux jours avant les essais hivernaux officiels. On ne sait pas non plus quel pilote effectuera le premier roulage entre Romain Grosjean et Kevin Magnussen.



Red Bull, Toro Rosso et Williams se font désirées

Le 26 janvier, la future Red Bull RB13 passait avec succès le crash-test de la FIA. Mais l'écurie n'a pas encore précisé la date de présentation de la monoplace de Max Verstappen et Daniel Ricciardo. Quant à son "Junior Team", Toro Rosso, là aussi le mystère reste entier.



Enfin, le 1er février, l'écurie Williams a procédé au tout premier démarrage de sa nouvelle monoplace pour la saison à venir, la FW40, à son usine de Grove, en Angleterre.



L'écurie britannique précise qu'elle est "dans les temps" avec l'assemblage de son nouveau bolide, dont la date de présentation demeure inconnue.



Calendrier des présentations des F1 2017

21 février : Renault

22 février : Force India

23 février : Mercedes

24 février : Ferrari et McLaren

Date inconnue : Haas, Red Bull, Sauber, Toro Rosso, Williams



