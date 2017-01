Shelby Super Snake 2017 : la cinquantaine bien corsée de la plus extrême des Mustang

Par Julien PEREIRA | Ecrit pour TF1 |

Vous vous languissez devant les versions « classiques » de la Mustang? Attendez de voir celle-ci.





500 exemplaires

Shelby ne fait jamais les choses à moitié. Surtout lorsqu’il s’agit de fêter dignement les 50 ans de la GT500 Super Snake. Basée sur l’actuelle Mustang GT –et non pas sur la nouvelle sportive dévoilée tout récemment par Ford- cette édition limitée à 500 exemplaires a légèrement bidouillé le V8 atmosphérique de 5,0L. Il était capable de développer 435 chevaux ? Il peut maintenant en fournir 670 grâce à un nouveau compresseur.

La Shelby Super Snake en photos officielles





(Seulement) 66.000 euros !

Le tout est encore insuffisant pour vous faire trembler ? Sachez qu’un compresseur encore plus épicé, couplé à une transmission automatique et capable de faire grimper la cavalerie à 750 chevaux est disponible en option. Le tout peut permettre au monstre américain d’abattre le 0 à 100km/h en un peu plus de 3,5 secondes, et d’avaler le quart de mile (402 mètres) en départ arrêté en moins de 11 secondes. De quoi chatouiller la Dodge Challenger SRT Hellcat, par exemple. Le reste n’est qu’Amérique : jantes alu de 20’’, étriers de freins Wilwood surgonflés et un aspect encore plus musclé, avec une double entrée d’air sur le capot, des badges et des bandes spécialement revus pour l’évènement.

Le prix, lui, défie toute concurrence, puisque « l’entrée de gamme » a été fixée à 69.995 dollars, soit environ 66.000 euros. Alléchant, non ?