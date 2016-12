Škoda : 19 millions de véhicules produits !

Par Tran HA | Ecrit pour TF1 |

Vers un nouveau record de production et de ventes en 2016

L'histoire de Škoda remonte à 1905, lorsque ses fondateurs Laurin et Klement ont construit leur première automobile à Mladá Boleslav, une Voiturette A. 111 ans plus tard, c'est également dans l'usine de Mladá Boleslav qu'a été produit le 19 millionième véhicule de la marque : une Škoda Fabia en teinte « Moon White ».

« Škoda est de nouveau en bonne voie pour établir un nouveau record de production et de ventes en 2016. Le 25ème anniversaire du partenariat entre Škoda et Volkswagen démontre à nouveau les capacités de l’équipe Škoda et la force du constructeur », explique Bernhard Maier, Directeur Général de Škoda Auto. Le mois dernier, Škoda avait déjà fêté son millionième véhicule produit sur l'année 2016, qui n'est autre que le nouveau SUV de la marque : le Škoda Kodiaq.





Une gamme en cours de renouvellement

Škoda est l’une des marques automobiles les plus anciennes du monde, et est actuellement en plein renouvellement. Après le lancement du nouveau Kodiaq, 2017 sera marquée par l'arrivée de la nouvelle génération du Škoda Yeti, sans compter les versions restylées des Škoda Octavia, Superb et Fabia.

Dans moins de 10 ans, de nouveaux modèles rejoindront également la gamme du constructeur tchèque : une composante importante de la Stratégie 2025 de la marque, qui se prépare à l’évolution progressive de l’industrie automobile et de notre société. Nous ne serons ainsi pas surpris si Škoda nous prépare des véhicules électriques ou autonomes... Affaire à suivre !