Škoda Kodiaq RS : la version sportive confirmée !

La gamme sportive de Škoda se développe

Christian Strube, directeur du développement technique de Škoda, a confié lors d'une interview avec le magazine britannique Evo les projets du constructeur tchèque en matière de voitures sportives. Si le badge RS existe déjà sur la Škoda Octavia RS fraîchement restylée, et qu'il a également été apposé sur la citadine Fabia, Škoda a également réfléchi à une Škoda Superb RS, mais le projet semble être encore en suspens pour le moment.

En revanche, le nouveau SUV 7 places de Škoda devrait être le prochain modèle à adopter le badge RS. En effet, dans un marché où les SUV sont de plus en plus prisés, le Škoda Kodiaq devrait connaître le succès et une version sportive offrira sans aucun doute une proposition plus performante alliant la sportivité et la praticité d'un véhicule familial. La même philosophie que la version break de l'Octavia RS, cette fois-ci transposée à un segment en pleine croissance.





Un moteur diesel de 240 chevaux ?

Le futur Škoda Kodiaq RS sera animé par une seule et unique motorisation, qui représentera le haut de gamme du nouveau SUV de Mladá Boleslav. Selon les rumeurs, il s'agirait d'un moteur diesel résolument performant : le 2,0 litres TDI bi-turbo de 240 chevaux, qui équipe déjà plusieurs véhicules du groupe Volkswagen.

Sous le capot des Volkswagen Passat et Tiguan, le 2.0 TDI 240 offre la bagatelle de 500 Nm de couple, pour un 0 à 100 km/h abattu respectivement en 6,3 et 6,5 secondes. Un bel aperçu des performances de ce futur Škoda Kodiaq RS, qui sera ainsi plus puissant que l'Octavia RS, qui offre 230 chevaux sur sa version essence...