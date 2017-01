Le Skoda Kodiaq s'offre une nouvelle finition baroudeuse Scout

Par Estelle Sanzo | Ecrit pour TF1 |

Sur le marché des SUV, la concurrence fait rage et ça, Skoda l'a bien compris. Après avoir tout juste lancé son Kodiaq, le constructeur tchèque exhibera au salon de Genève 2017 sa variante plus musclée nommée Scout, équipée d'une transmission intégrale.

Les salons automobiles sont l'occasion pour les constructeurs d'exposer - entre autres - leurs nouveaux modèles. Ne dérogeant pas à cette règle, Skoda nous avait présenté lors du Mondial de Paris 2016 son dernier grand SUV : Le Kodiaq. Un premier bain de foule que le constructeur tchèque est visiblement prêt à réitérer. En effet, la marque profitera - cette fois-ci - du salon de Genève 2017 pour exhiber le Kodiaq avec une toute nouvelle robe : la finition "Scout".





Le Kodiaq (enfin) baroudeur !

Avec une garde au sol de 194 mm et un angle d'attaque de 19.7 degrés, ce dernier cru est d'ores et déjà prêt à affronter tous les chemins. Ce baroudeur sera chaussé de roues de 19 pouces, le tout, armée d'une transmission intégrale de série. Esthétiquement, cette nouvelle finition apporte le gris des sabots à l'avant et à l'arrière du véhicule.





Côté motorisation, le Kodiaq Scout embarque deux moteurs essence 1,4 litre TSI 150 ch et le 2,0 litres TSI 180 ch. Les amateurs de diesel pourront également retrouver deux offres sur le moteur 2,0 litres TDI. Au choix, ce dernier proposera 150 ch ou 190 ch.

Reste à savoir quand le constructeur tchèque permettra à son nouveau Skoda Kodiaq Scout de prendre d'assaut les halls des concessionnaires. Une fois proposé à la vente, le SUV sera disponible à partir de 38.000€ environ.