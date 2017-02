Skoda Octavia RS 245 2017 : Premières images de la toute puissante

Par Victoire de Faultrier-Travers | Ecrit pour TF1 |

Cette nouvelle version sportive et haut de gamme de la Skoda Octavia se décline en berline et break. Au programme : de la puissance, du style et une présentation officielle au Salon de Genève en mars.

L'Octavia la plus puissante du constructeur tchèque arrive. Les versions RS disponibles en break et berline rehaussent la gamme de Skoda et développent jusqu'à 245 chevaux.

L'Octavia RS 245 : "masculine et dynamique"



Au niveau du style, l'Octavia version RS245 subit quelques changements. La calandre laquée noire rappelle les rétroviseurs, l'encadrement des fenêtres, ainsi que la barre de toit disponible sur le break. Les phares sont entièrement à LED. La nouvelle Skoda RS 245 est abaissée de 15mm, et dispose de voies élargies de 30 mm. Cet aspect plus trapu offre une allure sportive et une plus grande stabilité dans les virages.

De nouvelles jantes sont en option, mesurant entre 17 et 19 pouces. Le modèle RS 245 de l'Octavia reprend la direction progressive de la Golf GTI, ainsi que le VAQ (blocage différentiel d'essieu) qui permet des vitesses supérieures en mode sport (en option).



245 chevaux, 0 à 100 en moins de 7 s



L'Octavia RS 245 de série propose une transmission manuelle à 6 rapports, avec en option la boîte DSG à double embrayage. Si la version RS basique au moteur 4 cylindres 1,8 litre turbo essence passait de 220 à 230 chevaux dans sa version restylée de ce début d'année 2017 , cette version pousse le bloc à 245 chevaux, effectue un 0 à 100km/h en 6,7 secondes, avec une vitesse limitée électroniquement à 250 km/h.



La présentation officielle sera faite en mars au Salon de Genève (du 9 au 19 mars). Le break (appelé Combi) et la berline seront commercialisés dans la foulée. Aucun prix n'a encore été communiqué, mais prévoyez de débourser au moins 38.000 euros.