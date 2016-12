La Škoda Octavia Scout s'offre aussi un lifting de mi-carrière

Par Tran HA | Ecrit pour TF1 |

Une autre version vient enrichir la gamme Škoda Octavia restylée.





Un léger lifting

Présenté en octobre dernier, le restylage de la Škoda Octavia a été également appliqué sur la sportive Octavia RS, ainsi que la version baroudeuse Octavia Scout, basée sur le break Octavia Combi. Comme sur le reste de la gamme Octavia, les modifications sont légères et se situent sur la face avant, avec une calandre plus large ainsi qu'une double signature lumineuse constituée de nouveaux projecteurs Full LED équipés d'un système d’éclairage adaptatif (AFS).

Son look robuste est affirmé par la présence de protections en plastique noir, et on retrouve à l'avant ainsi qu'à l'arrière de larges sabots en aluminium en partie basse des boucliers. Pour renforcer son aptitude à sortir des sentiers battus, Škoda y a ajouté une garde au sol surélevée de 30 mm, ainsi que des protections au niveau du châssis, des conduites de frein et de carburant.









Une transmission intégrale et une gamme de motorisations variée

Sous le capot, la Škoda Octavia Scout adopte à l'occasion de son restylage un 2.0 TDI de 150 chevaux. D'autres quatre cylindres diesel et essence sont reconduits, avec le 1.8 TSI 180 chevaux, ainsi que le 2.0 TDI 184 chevaux. Toutes ces motorisations sont équipées d'une transmission intégrale avec différentiel électronique, ainsi que d'une boîte automatique DSG à 7 rapports.

Les tarifs de la Škoda Octavia Scout restylée n'ont pas encore été communiqués, ils devraient être connus d'ici le prochain Salon de Genève en mars 2017, où elle sera exposée.