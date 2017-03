Smart Brabus Ultimate 125 : Une sportive rikiki à 50.000 euros !

Par Julien PEREIRA | Ecrit pour TF1 |

Plus habitué à revoir les puissants modèles Mercedes, le préparateur Brabus s'est cette fois-ci de nouveau penché sur... les Smart Fortwo ! Il présentera la plus petite des sportives au Salon de Genève 2017.

Vous connaissiez les Mercedes Classe S, C63 S AMG ou encore GLS 63 AMG à la sauce Brabus. Voici désormais le dernier fruit du travail de l'un des préparateurs les plus puissants de la planète : la Smart Brabus Ultimate 125 ! Et oui, aussi fou que cela puisse paraître, les ateliers de Bottrop aiment aussi changer de cible pour surprendre, encore plus que de coutume, au Salon de Genève 2017, qui ouvrira ses portes au grand public ce 9 mars.







►La Brabus Smart Ultimate 125 en photos officielles





125 chevaux, autant d'exemplaires

Mais attention. Nouvelle matière première n'implique pas forcément changement de recette. Pour réussir un pari qu'il avait déjà tenté sur la précédente génération, Brabus a mélangé ses ingrédients habituels aux dernières Smart Fortwo et Fortwo Cabrio. Du bleu, du muscle, et de la puissance. Cette mini-citadine ultime, dont la production sera limitée à 125 exemplaires, a été revue pour fournir pas moins de 125 chevaux et atteindre une vitesse de 175 km/h. Pour autant, la firme annonce une consommation raisonnable, limitée (en théorie) à 5,2L/100km en ville et 4,5L/100km en mixte. De quoi en faire une voiture aussi agréable en agglomération que sur circuit...

Un énorme chèque

Cependant, la livrée bleue, très appréciée par le préparateur allemand, son kit carrosserie Widestar, sa triple sortie d'échappement, ses jantes en 18 pouces et son intérieur cuir très coloré en font un véhicule vraiment indiscret. Malheureusement, cette Smart Brabus Ultimate 125 ne serait pas si exclusive si ses tarifs n'étaient pas complètement déraisonnables : comptez 49.980 euros pour la version classique, et 52.800 euros pour sa déclinaison Cabrio. L'originalité a un prix très élevé.