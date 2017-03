Sommaire Automoto : Alfa Stelvio, Land Rover Discovery et DS7 Crossback ce 5 mars 2017

Par Matthieu LAURAUX | Ecrit pour TF1 |

Cette émission Automoto sera à suivre sur TF1 à partir de 10h15 ou sur vos téléphones/tablettes/ordinateurs en streaming. Pour les retardataires, direction le replay sur Automoto.fr à partir de 11h !

Essai : Alfa Romeo Stelvio

Pour fêter ses 107 ans, Alfa Romeo nous présente aujourd’hui le premier SUV de son histoire : le Stelvio. Avec un positionnement haut de gamme, le modèle italien s’attaque directement à l’Audi Q5 et autre Jaguar F-Pace. Est-il à la hauteur ? Réponse du côté de St Moritz en Suisse, c’est l’essai de la semaine. Petit aperçu avec Benoît Dhomps ci-dessous.





Actu : L’Automobile du futur

C'est l'un des grands rendez-vous high-tech de l'année, le Mobile World Congress s'est tenu cette semaine, à Barcelone (27 février au 2 mars). Le salon international des télécoms et de la mobilité laisse de plus en plus de place aux constructeurs et équipementiers automobiles, puisque nos voitures intègrent aujourd'hui les nouvelles technologies. Automoto vous invite à découvrir les dernières innovations, celles qui vous faciliteront la vie au volant dans les années qui viennent. Camille Chignac

Nouveautés : Le nouveau Land Rover Discovery

C'est une légende du monde automobile qui évolue : Land Rover présente la 5e génération de son Discovery. Voilà 27 ans que ce gros 4x4 réconcilie les adeptes du vrai tout-terrain et les familles. Et ce nouveau modèle va plus loin que jamais : 7 vraies places pour adultes ET la possibilité de passer n'importe où, même dans 90 cm d'eau ! Le Discovery est-il le meilleur 4x4 familial du marché ? Essai dans l'Ouest américain. Jérôme Chont

Grand Format : Laponie, le paradis automobile sur glace

A 80 km du cercle polaire, la petite ville suédoise d'Arjeplog se transforme chaque hiver en capitale de l'industrie automobile mondiale. C'est ici que les constructeurs procèdent aux essais grand froid de leurs futurs modèles. Et dans leur sillage, l'activité autour de la glisse et du pilotage sur glace s'est considérablement développée. Reportage en Laponie, le paradis de l'automobile sur glace. Guillaume Coche

200 Chrono

J-4 avant l'ouverture au public du Salon de Genève, le 200 Chrono vous dévoile déjà quelques modèles stars, dont la nouvelle Alpine, le DS7 Crossback ou l’Opel Crossland X ! Jessica Paupinat.

Retrouvez notre émission Automoto du 26 février au Salon de Monaco, et le monstrueux Ford F-150 Raptor :