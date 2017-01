Sommaire Automoto : Duel 3008/Tiguan et Mercedes-AMG GT R ce 8 janvier 2017

Par Matthieu LAURAUX | Ecrit pour TF1 |

C’est le match de l’année, le match sans fin : la France affronte l’Allemagne ! Qui sortira vainqueur de notre duel entre la Peugeot 3008 et le Volkswagen Tiguan. Ces 2 SUVs s’affrontent avec chacun des spécificités riches d'une technologie de pointe. La nouveautée française peut elle rivaliser avec la star allemande ?

Nouveauté - La Mercedes-AMG GT R

Vous avez adoré les lignes splendides de la Mercedes AMG GT, voici maintenant la version sportive : l’AMG GT R. Un monstre de puissance de près de 600 ch que notre pilote essayeur Anthony Beltoise a repoussé dans ses derniers retranchements. Ça se passe sur le circuit de Portimao au Portugal, c’est la nouveauté de la semaine.





Conso - Ce qui change pour vous en 2017

Pièces d’occasion, vidéo-verbalisation, vitres teintées, vignette écologique et augmentation des prix au péage, Automoto vous donne les 5 informations à retenir pour aborder 2017 au guidon comme au volant.

Défi - Une BMW M6 Gran Coupé peut-elle battre un avion de voltige ?

La M6 Gran Coupé est l'une des voitures les plus performantes de la planète : V8 biturbo, 600 chevaux et plus de 300 km/h en pointe lorsqu'elle est équipée du pack performance. Difficile de lui trouver adversaire à sa taille. Alors nous avons carrément décidé de l'opposer à un avion de voltige et sa pilote : Mélanie Astles, première femme à avoir intégré la prestigieuse Red Bull Air Race. La BMW est-elle capable de battre l'avion de Mélanie ? Nous les avons départagés au terme d'une course sur la piste de l'aéroport de Châteauroux.

Grand Format - Destination Los Angeles

Si Détroit est aux Etats-Unis la capitale de l’automobile américaine, Los Angeles en est la cour de récréation. Dans la gigantesque métropole californienne, qui a vu naître les premières courses de Dragster, tout y est plus grand : des ventes aux enchères géantes aux collections privées de supercars. Automoto vous emmène dans ce Los Angeles amoureux des V8, qui transpire la passion automobile, en mode XXL.

