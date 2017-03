Sommaire Automoto : Émission spéciale Salon de Genève 2017

Par Matthieu LAURAUX | Ecrit pour TF1 |

Ce dimanche 12 mars, Denis Brogniart présente une émission Automoto dédiée à l’évènement automobile de ce début d’année 2017 : Le Salon de Genève avec ses nombreuses nouveautés, ses concept-cars, ses sportives et la célébrité Alpine A110.

Retrouvez l’émission Automoto du dimanche 12 mars 2017 à partir de 10h15 sur TF1 et en streaming sur MYTF1. Comme chaque semaine, le replay sera disponible sur nos plate-formes : chaîne IPTV, site Web, application MYTF1 Android et iOS, ainsi que nos réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram (@automoto_TF1).

Alpine, supercars et concepts

L’évènement automobile de cette semaine est sans conteste le Salon automobile de Genève, qui ouvre ses portes jusqu’au 19 mars prochain. Denis Brogniart sera le chef d’orchestre de cette spéciale suisse, où nos journalistes vous feront découvrir non seulement LA célébrité, la nouvelle Alpine A110 marquant le grand retour après 22 ans d’absence, mais aussi les principales nouveautés, les concept-cars futuristes les plus marquants, ainsi que les sportives et véhicules de rêve.

Retrouvez le replay de l’émission Automoto du 5 mars 2017, avec des collections Alfa Romeo exceptionnelles ainsi que l’essai du nouveau SUV Stelvio :