Sommaire Automoto : Luxe et insolite à Monaco, et Ford F-150 Raptor et Kia Rio ce 26 février 2017

Par Matthieu LAURAUX | Ecrit pour TF1 |

Cette semaine, Automoto et Denis Brogniart font escale au premier Salon Automobile de Monaco, où l'on rencontre des véhicules insolites, écologique et de luxe.









EXCLU : Un monstre débarque en France

Exclu cette semaine sur un véhicule d’exception : le Ford F-150 Raptor. Pour la première fois depuis sa commercialisation en nouvelle génération 2017, cette version bodybuildée et toujours plus sportive du pick-up Ford F-150 est importée en France. Automoto a pu suivre l’arrivée de ce géant des routes américaines, et nous avons suivi son homologation et même pris son volant ! Découverte de ce monstre avec Benoît Dhomps.





DÉCOUVERTE : Passion Restauration

La France recèle de trésors cachés et l'automobile n'y échappe pas. Dans nos campagnes, existent des lieux où la passion pour les voitures s'exprime au quotidien. Nous vous en avons déniché un, à Blérancourt, dans l'Aisne (Hauts-de-France), l'Atelier des Coteaux, qui restaure et rénove les véhicules anciens avec savoir-faire. Un reportage de Camille Chignac.





ESSAI : Nouvelle Kia Rio 2017

La Kia Rio s'attaque au segment B, le plus concurrentiel en France, celui des citadine type Renault Clio ou Peugeot 208. En a-t-elle les moyens ? Quelles sont ses armes face à la concurrence française ? Essai au Portugal avec Jean-Pierre Gagick.





GRAND FORMAT : El Mirage, les fous de vitesse

À deux heures au nord de Los Angeles, dans le désert californien, le lac asséché d'El Mirage est LE rendez-vous des fondus de vitesse. Ils apportent leurs voitures, motos, et autres ovnis roulants, fabriqués souvent artisanalement, pour battre des records de vitesse. Cette ligne droite de 2 km de poussière existe depuis le début du siècle dernier, et les compétiteurs sont âgés de 7 à 77 ans. Un sujet évasion signé Pierre Gallaccio.

