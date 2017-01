Sommaire Automoto : Salon de Detroit, Caterham, Rally Circuit et Skoda Kodiaq ce 15 janvier 2017

Par Matthieu LAURAUX | Ecrit pour TF1 |

Automoto et Denis Brogniart vous donnent rendez-vous à Detroit pour le 1er salon de l’année 2017. A quelques jours de l’investiture de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis, dans un marché qui se porte bien, les constructeurs américains et européens s’affrontent à coup de nouveaux modèles.

Plein Phare : Salon de Détroit

C'est le 1er salon automobile de l'année, et c'est sûrement le plus optimiste. La crise n'est plus qu'un mauvais souvenir à Détroit. Le marché auto américain a encore battu son record, et ça se voit au salon ! Les nouveautés présentées sont grandes, luxueuses, chères ! Des berlines, des SUV et maintenant beaucoup de voitures électriques et autonomes ! Notre avenir se joue aussi aux États-Unis, la preuve avec le meilleur de Détroit...

Évènement : RallyCircuit

Connaissez-vous le RallyCircuit ? C’est un mélange de course sur piste, de spéciale de rallye et de Gymkhana, ces parcours urbains popularisés par les vidéos de Ken Block. La première épreuve en France a eu lieu sur le circuit du Castellet et Automoto avaient évidemment engagé une voiture !! Problème, notre équipage, Jean-Pierre Gagick et Anthony Beltoise, n’a jamais conduit une voiture de rallye ! Vont-ils arriver à lutter avec l’élite des rallymen dont un certain… Sébastien Loeb ?

Essai : Skoda Kodiaq

Petite révolution dans le monde des SUVs familiaux, Skoda présente son premier modèle 7 places. Le Kodiaq, c’est son nom, décide de se frotter à une forte concurrence avec le Nissan X-Trail, le Peugeot 5008. Alors le nouveau SUV de la marque tchèque peut-il rivaliser ? La réponse avec Christophe Abel qui l’a essayé pour nous à Majorque en Espagne.

Grand Format : La saga Caterham

C’est une voiture mythique qui fête cette année ses 60 ans : la Caterham Seven. L’occasion pour nous de revenir sur l’histoire de ce modèle devenu légendaire. En Angleterre, où elle est fabriquée, en France à la rencontre des passionnés, Automoto vous dit tout sur la petite anglaise, c’est le GF de la semaine.

En attendant, un petit tour dans la Caterham 165 sur circuit !