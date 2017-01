Teaser : la future Alpine dévoile sa carrosserie et son châssis en aluminium

Par Tran HA | Ecrit pour TF1 |

Une structure ultralégère qui lui offrira des performances exaltantes...





Une conception misant sur le gain de poids

Après le succès de la série "Première Edition" limitée à 1.955 exemplaires et proposée à la commande le mois dernier, Alpine continue de diffuser des teasers sur les réseaux sociaux pour annoncer sa nouvelle berlinette, dont le nom est encore inconnu mais qui pourrait s'appeler Alpine AS110 selon les dernières rumeurs.

Cette fois-ci, c'est sa structure en aluminium qui est mise en avant avec des images de sa carrosserie, confirmant le choix de ce matériau ultraléger. Alpine promet "légèreté et agilité" pour sa future sportive, qui adopte une philosophie proche de ses concurrentes : la Lotus Elise utilise également de l'aluminium pour son châssis, sans oublier l'Alfa Romeo 4C qui pousse encore plus loin la course à l’allègement en faisant appel à la fibre de carbone pour son châssis monocoque.





Une présentation au Salon de Genève 2017

Une chose est sûre : Alpine sera présente au Salon de Genève, qui ouvrira ses portes du 9 au 19 mars 2017. Le constructeur français aura d'ailleurs son propre stand distinct de celui de Renault, au sein de la halle 4 du Palexpo. La version définitive de la nouvelle Alpine sera ainsi exposée pour la première fois au public, même si elle devrait être révélée quelques jours plus tôt.

Selon les rumeurs, la future Alpine AS110 serait équipée d'un moteur quatre-cylindres turbo de 1,8 litre de cylindrée, pour une puissance avoisinant les 250 chevaux. Les performances seraient au rendez-vous avec un 0 à 100 km/h en moins de 4,5 secondes, ce qui la placerait également en face d'une... Porsche 718 Cayman S ! Sa commercialisation est attendue pour le début de l'année 2018, à un tarif situé entre 55.000 et 60.000 euros.