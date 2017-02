Tesla Inc. : Le nouveau nom du constructeur automobile Tesla

Par Victoire de Faultrier-Travers | Ecrit pour TF1 |

Constructeur automobile, mais pas que... La société Tesla Motors n'était vouée qu'à l'automobile. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, d'où ce changement de patronyme.

Tesla se diversifie avec le rachat de SolarCity



SolarCity est une société américaine spécialisée dans les services énergétiques. Elle fabrique, finance puis installe des panneaux solaires photovoltaïques. En novembre dernier, Tesla Motors rachète SolarCity pour un total de 2,6 milliards de dollars. Elon Musk parvient à faire de sa société une grande entité industrielle experte en environnement, en particulier l'électricité. Tesla se donne pour mission d' "accélérer la transition mondiale vers un schéma énergétique durable".

Pour plus de cohérence au sein du groupe californien, SolarCity s'appelle maintenant "Tesla Energy".



Tesla prouve qu'il est plus qu'un constructeur de voitures



Tesla fabrique à la fois des voitures, des panneaux solaires et des batteries. Tesla Inc. ne cache pas ses ambitions avec la construction de sa Gigafactory dans le Nevada (États-Unis), qui permettra de produire en masse ses voitures et ses batteries, pour un coût réduit. Le but ultime de cette Gigafactory : "fournir des packs de batterie [...] pour améliorer la fiabilité du réseau électrique, réduire les dépenses d'énergie des professionnels et des particuliers, et fournir une source d'énergie de réserve".

La Gigafactory devrait prendre en charge la construction du Model 3, pour que sa production soit rapide et son prix plus abordable (35.000 dollars ou 32.500 euros).