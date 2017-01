Tesla P100 D : un nouveau mode "Ludicrous+" encore plus extrême !

Par Tran HA | Ecrit pour TF1 |

Tesla a dévoilé un nouvel easter egg sous la forme d'une fonctionnalité cachée : il s'agit d'un mode "Ludicrous Plus", qui offre des accélérations encore plus extrêmes !

Sur la Model S, il permet d'abattre le 0 à 100 km/h en seulement 2,4 secondes...





De nombreuses fonctionnalités cachées

En plus de proposer des véhicules électriques aux performances extrêmes, Tesla s'est démarquée en introduisant régulièrement des "easter egg", des fonctionnalités cachées plus ou moins utiles. On a notamment découvert le mode Mario Kart, le mode James Bond ou encore le récent mode "Holiday Show" transformant le Tesla Model X en véritable animation de Noël.

Cette fois-ci, les propriétaires de Tesla Model X et Model S P100D, la motorisation la plus performante à l'heure actuelle, ont pu découvrir un nouveau mode "Ludicrous+", apparu lors de la mise à jour de leur véhicule. Il est accessible en restant appuyé 5 secondes sur le bouton Ludicrous : une fois celui-ci activé, la voiture voit ses performances améliorées, et selon les premières observations, il semblerait que ce mode débloque 35 chevaux supplémentaires, portant la puissance totale à environ 780 chevaux.





Des performances encore plus extrêmes

Alors que les modèles du constructeur californien défiaient déjà les supercars les plus puissantes du monde, une Tesla Model S P100D en mode Ludicrous+ peut désormais abattre le 0 à 100 km/h en seulement 2,4 secondes (contre 2,5 secondes d'origine) ! Des performances qui la rapprochent des 2,39 secondes annoncés par Faraday Future sur sa nouvelle FF 91.

Tesla va toujours plus loin et nous propose des performances incroyables, avec ce mode qui est toutefois à utiliser avec modération : lors de son activation, la voiture vous alerte que son utilisation peut accélérer l'usure du moteur, de la boîte et des batteries. Ces dernières devront d'ailleurs être portées à température afin de pouvoir exploiter pleinement les performances de ce mode Ludicrous+.