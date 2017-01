Toyota Concept-i : le vrai futur de l'automobile au CES 2017 ?

Par Matthieu LAURAUX | Ecrit pour TF1 |

Présenté ce 5 janvier 2017 au CES de Las Vegas, que promet le Toyota Concept-i pour l’avenir de l’automobile ?





La forme...

Si la plupart des constructeurs automobiles présents au CES 2017 misent tout sur les habitacles, l’autonomie ou la connectivité, Toyota est le seul à y présenter un véritable concept-car dans tous ses aspects, y compris le design. Plus que la vision de la voiture de demain, ce Concept-I est une étude de style travaillée, dont le thème est “la chaleur cinétique”.

Assez épurée dans son ensemble à l’avant où seules des optiques OLED transperçent la carrosserie, le projet du Japonais y ajoute de la sensibilité à l’arrière, dynamique avec des demi-flancs s’échouant sur les roues carénées (rappelant l’Audi RSQ de 2004) , ou des dégradés donnant une impression de mouvement. Si les portes pivotant vers l’avant peaufinent le tout de façon spectaculaire, on y regrettera les jantes façon années 1990, certes à effet 3D.





… et le fond

Côté technologie embarquée, en omettant de dire de quel type est la motorisation - électrique ? - ce Concept-i est un accompagnateur de voyage, donc autonome, ne laissant pas le volant de côté (d’ailleurs à droite, comme au Japon), que le conducteur pourra reprendre à souhait. Le pare-brise, à l’instar du BMW Next Vision 100, devient l’instrumentation. Autour du véhicule, deux panneaux à l’avant et à l’arrière complètent les phares ou clignotants en y ajoutant des messages “Je tourne à gauche” ou précisant si le mode autonome est activé.

Enfin, les 4 sièges au dessin légèrement sportif baignent dans un océan de blanc, soulignés par des bandes de diodes, qui sont plus qu'un ornement, car elles changent de couleur en fonction de l'environnement, et avertissent d'un danger, par exemple à l'arrière pour avertir d'un objet dans l'angle mort. Ainsi, quand toutes les voitures bombardent d'écrans, tactiles ou non, il n'y en a ici aucun.





Non, justement, la Toyota n’a rien de pratique, n’a aucun rangement pour vos smartphones, ne révèle aucune preuve d’un système de climatisation et ne dispose d’aucun essuie-glace. Ici, la marque asiatique se focalise sur ce qu’elle veut apporter à l'automobile dans le moyen terme. Le rêve prime et c’est tant mieux.

