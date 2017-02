Toyota Supra 2018 : Les caractéristiques en fuite… ou pas

Par Matthieu LAURAUX | Ecrit pour TF1 |

Tandis que beaucoup - dont nous - l’attendaient à au moins 400 chevaux, la Supra révélerait une puissance bien moindre sur un catalogue en fuite. Mais ne vous y fiez pas...





De 192 à 340 chevaux ?

C’est une photo d’une brochure reliée par le site serbe Autoblog.rs qui fait trembler le monde les passionnés de voitures sportives japonaises. Sur la 4ème de couverture (à droite, c’est en japonais), un tableau des caractéristiques vient alimenter la rumeur. Nous pouvons y lire que 2 blocs d’origine BMW se positionneraient sous le capot de la Supra : un 4 cylindres 2,0 litres à deux niveaux de puissance 192 et 252 chevaux (320 et 400 Nm de couple) et un 6 cylindres 3,0 litres de 340 chevaux et 450 Nm de couple maximal.

Le poids seraient entre 1.350 et 1.430 kg, la longueur de 4,38 mètres, pour une largeur de 1,85 m et une hauteur de 1,28 m, et des consommations moyennes théoriques de 5,9 à 6,9 l/100 km.

► Le concept-car Toyota FT-1 Graphite 2014





La pirouette d'un magazine japonais

Sur la couverture , une vue partielle de l’avant nous interpelle, car il semble bien que ce soit seulement le concept-car FT-1 dans sa livrée “Graphite” exposée au Salon de Los Angeles en novembre 2014. Optiques, couleur de carrosserie et appendices nous paraissent totalement identiques, nous interrogeant sur la véracité des informations.

En réalité après recherches, on remarque sous le logo Supra “Holiday Auto”, un magazine japonais dont le nom japonais revient dans les coins, le tout suivi de l’expression “Nanchatte”, qui signifie “Juste pour rire”. Il s'agit effectivement d'un supplément de leur numéro du mois de mars, confirmé ici. Bien joué les gars !

Plus sérieusement, et même si les dimensions ci-dessus (hors moteurs) s'en rapprocheraient, la Toyota Supra devrait se dévoiler en version définitive au Salon de Tokyo en novembre 2017, pour un lancement courant 2018, aux côtés de sa cousine BMW Z5 dont elle partagera sa base technique.

