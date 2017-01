Toyota Yaris 2017 : un restylage et une version sportive !

Par Tran HA | Ecrit pour TF1 |

A l'occasion du Salon de Genève 2017, Toyota présentera une nouvelle version sportive de la Yaris, forte de plus de 210 chevaux et qui annonce également le restylage de la citadine nippone.

Une nouvelle rivale des 208 GTi et Clio RS ?





Une version sportive de la Toyota Yaris

Toyota dévoile une nouvelle version sportive de la Yaris, qui sera exposée à Genève aux côtés de la Toyota Yaris WRC qui fera ses débuts au Rallye de Monte-Carlo la semaine prochaine. Peu de détails ont été officiellement dévoilés pour l'instant, mais Toyota annonce déjà un puissant moteur de plus de 210 chevaux : de quoi concurrencer les références du segment, Peugeot 208 GTi et Renault Clio RS.

Esthétiquement, cette version sportive se distingue par une silhouette 3 portes, des stickers aux couleurs de Toyota Gazoo Racing, des jantes spécifiques noires, un becquet de toit spécifique ainsi qu'une jupe arrière façon extracteur avec une canule d'échappement centrale. Mais elle annonce également le second restylage de cette Yaris de troisième génération, qui sera également présenté à Genève !

► Voir la Toyota Yaris restylée 2017 en photos officielles









Un second restylage

Dans nos contrées, Toyota annonce seulement de nombreuses modifications techniques qui amélioreront le confort général et le comportement. Mais c'est au Japon, où elle est appelée Toyota Vitz, que nous en apprenons plus sur ce lifting, surpris il y a quelques jours en photos et déjà commercialisé depuis aujourd'hui. Esthétiquement, la face avant change légèrement, avec une calandre avant toujours aussi béante mais une partie supérieure plus affinée, ainsi que de nouveaux phares à LED. Les changements sont nettement plus visibles sur la poupe, avec de nouveaux feux arrière en deux parties étirés à l'horizontale, un volet de coffre sculpté, ainsi qu'un nouveau bouclier arrière revu.

A bord, les modifications sont subtiles, mais on remarquera de nouveaux aérateurs, des panneaux de portes redessinés, ainsi qu'un écran tactile plus grand au centre de la planche de bord. Sous le capot, nous devrions retrouver quelques nouveautés mécaniques, parmi lesquelles un nouveau bloc de 1,5 litre de cylindrée, plus moderne. La version hybride, pour l'instant unique sur le segment et qui représente plus de 40 % des ventes du modèle en Europe et plus de la moitié en France, sera également reconduite.

La Toyota Yaris restylée sera présentée au Salon de Genève, qui ouvrira ses portes du 9 au 19 mars 2017, pour une commercialisation attendue au second semestre 2017.