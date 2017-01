La Toyota Yaris (re)devient la voiture la plus produite en France

Par Julien PEREIRA | Ecrit pour TF1 |

Voilà une information qui ne devrait pas satisfaire les convaincus du « made in France ». En 2016, la voiture la plus produite en France était… une japonaise, puisque la Toyota Yaris a dominé ce classement devant la Peugeot 308.

Les Françaises se sont largement représentées dans ce classement, mais elles ont été surclassées par une Japonaise…





238.000 Toyota Yaris sorties d’usine

Elle a repris sa place de numéro 1. La Toyota Yaris a en effet occupé le haut du classement des voitures les plus produites en France en 2016. La petite citadine était déjà en tête de la hiérarchie en 2012, 2013 et 2014, mais sa série avait été interrompue en 2015 par la Peugeot 308, qui a finalement rétrogradé au deuxième rang. 237.851 japonaises sont sorties de l’usine de Valenciennes au cours de l’année écoulée et aucun modèle Renault, Peugeot ou Citroën, les trois firmes françaises, n’a pu faire mieux que cette marque.

La Smart Fortwo est aussi là

Les entreprises tricolores occupent pourtant massivement le Top 10, mais le rayonnement international, la motorisation hybride et les bons chiffres de vente de la citadine d’Aichi, produite à 1.010 unités par jour dans le Nord, ont contrasté avec le recul d’environ 10% du nombre de Peugeot 308 sorties des usines françaises. La Smart Fortwo est la seule autre étrangère à figurer parmi ce tableau.

Voici le Top 10 des véhicules les plus produits en France :

1- Toyota Yaris (238.000 véhicules)

2- Peugeot 308 (218.000)

3- Peugeot 2008 (202.000)

4- Renault Clio (117.000)

5- Renault Kangoo (116.000)

6- Citroën C3 (102.000)

7- Renault Master (96.000)

8- Smart Fortwo (92.000)

9- Renault Trafic (91.000)

10- Peugeot 3008 (81.000)