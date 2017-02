Tuning : La Bentley Bentayga à la sauce Lumma Design

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Vous en avez l'habitude, Lumma Design adore modifier les SUV de luxe. En 2015, le préparateur allemand s'était ainsi occupé du Mercedes-AMG GLE 63 Coupé, porté à 650 chevaux. Cette fois, le préparateur allemand nous propose sa version bestiale du Bentley Bentayga, baptisée CLR B900.



Plus large mais plus léger

Alors concrètement, ça donne quoi le SUV Bentayga après un passage chez Lumma Design. Tout d'abord, le look du SUV est beaucoup, mais alors plus agressif. Les entrées d'air en carbone ont été retravaillés et sont plus légères, les grilles du pare-chocs avant ont été élargies et sont désormais cerclées de noir. Et comme si cela ne suffisait pas, les ailes sont élargies et les sorties d'échappement sont en carbone.



Par ailleurs, les jantes, nommées CLR-RS, font 24 pouces et sont chaussées de pneus de 355/25R24 à l'avant et 295/30R24 à l'arrière. Et si vous les trouvez trop gros, Lumma propose également des pneus de 22 et 23 pouces.



A l'intérieur, c'est Byzance !

Bien évidemment, avec SUV de luxe, il faut que ça en jette à l'intérieur. Pour cela, Lumma propose tout simplement d'aménager l'habitacle intérieur à votre convenance avec des éléments issus de la haute-couture. Au choix : alcantara, carbone, cuir, bois, aluminium.



Cerise sur le gâteau, il est possible d'apposer ses armoiries (encore faut-il en avoir…) ou une plaque à son nom à l'intérieur du véhicule.



Enfin, sous le capot, Lumma prévoit d'envoyer du très, très lourd ! Les ingénieurs allemands travaillent actuellement au développent d'un système d'échappement sport pour le moteur W12 de 600 chevaux et préparent un pack performance pour le V8 diesel de 400 chevaux !

