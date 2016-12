Tuning : G-Power pousse la Mercedes-AMG GT S à 610 chevaux !

Par Tran HA | Ecrit pour TF1 |

Le préparateur allemand ne fait pas les choses à moitié lorsqu'il s'occupe d'une AMG...





Un 4,0 litres V8 de 610 chevaux !

L'allemand G-Power est connu pour ses préparations sur des modèles BMW, toutes plus spectaculaires les unes que les autres. Rappelez-vous de cette BMW M4 GTS boostée à 610 chevaux et 760 Nm de couple, ou encore cette impressionnante BMW X6 M Typhoon qui offre 750 chevaux pour un couple faramineux de 980 Nm !

G-Power travaille également sur des modèles AMG, et présente aujourd'hui sa préparation pour les Mercedes-AMG GT et GT S. D'origine, l'une des dernières-nées de la marque à l'étoile offre déjà 462 chevaux et 600 Nm de son moteur V8 de 4,0 litres de cylindrée (510 chevaux et 650 Nm pour l'AMG GT S). Avec l'ajout d'un kit "G-Power Bi-Tronik 5", la puissance de ces deux modèles passe désormais à 610 chevaux pour 755 Nm de couple, lui permettant d'abattre le 0 à 100 km/h en 3,6 secondes, soit 0,4 secondes de mieux qu'une AMG GT de série !

► Voir la Mercedes-AMG GT S G-Power 2016 en photos officielles









De discrètes mais coûteuses modifications esthétiques

Pour compléter le tout, G-Power propose également de discrets inserts pouvant équiper la face avant pour un look plus agressif, ainsi qu'un jeu de jantes forgées Hurricane RR "Jet Black" de 20 pouces à l'avant et 21 pouces à l'arrière, équipées de pneus 275/30 R20 et 305/25 R21. A l'intérieur, il est également possible d'opter pour un garnissage cuir/Alcantara personnalisé, réalisé sur mesure selon les goûts de chaque client.

Au niveau du prix, les différents éléments sont commercialisés séparément. Pour le kit de préparation moteur "Bi-Tronik 5 V1", il vous faudra compter pas moins de 2.592,47 euros, et pour le jeu complet de jantes et pneus, comptez très précisément 9.103,37 euros... Soit près de 11.700 euros sans compter le kit carrosserie et le garnissage intérieur, dont les prix n'ont pas été communiqués !