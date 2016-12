Tuning : Mansory offre un kit large et 840 chevaux au Mercedes Classe G

Par Tran HA | Ecrit pour TF1 |

Le Classe G est particulièrement agressif avec ces jantes de 23 pouces et son kit carrosserie réalisé par Mansory...





Un kit large en fibre de carbone

Mansory est connu pour ses nombreuses réalisations sur des modèles Mercedes. Le Mercedes Classe G, qui devrait être renouvelé l'an prochain, repasse entre les mains du préparateur allemand et se voit offrir un nouveau kit large composé de nombreux éléments en fibre de carbone.

On y retrouve des boucliers spécifiques, des jupes latérales ainsi que des élargisseurs d'ailes qui élargissent la voiture de 20 millimètres de chaque côté par rapport à un Classe G de série. Ces pièces sont compatibles avec les G 350, G 500, AMG G 63 et AMG G 65 et sont proposées au tarif de 18.900 € HT, et peuvent être complétées par d'autres éléments tels qu'un toit et un capot en fibre de carbone, ou encore des coques de rétroviseurs, poignées de portes et autres montants de pare-brise constitués du matériau ultraléger.

► Voir le Mercedes Classe G "Wide"2016 par Mansory en photos officielles









Un V8 de 840 chevaux et 1150 Nm de couple !

A l'intérieur, Mansory offre de nombreuses possibilités de personnalisation comme le fait de pouvoir recouvrir l'intégralité de l'habitacle avec du cuir ou de l'Alcantara. Des inserts en bois ou en fibre de carbone viennent également compléter l'offre de ce programme de personnalisation.

Sous le capot, Mansory pousse le V8 bi-turbo de 5,5 litres du Mercedes-AMG G 63 dans ses ultimes retranchements, avec une puissance de 840 chevaux pour un couple colossal de 1150 Nm (contre 563 ch et 760 Nm de série). De quoi dépasser allègrement les 210 km/h en vitesse de pointe et abattre le 0 à 100 km/h en moins de 5,4 secondes promis sur le modèle de série.