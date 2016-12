Tuning : Prior-Design offre un look extrême à la Mercedes Classe S Coupé !

Par Tran HA | Ecrit pour TF1 |

L'élégant coupé haut de gamme se voit ainsi complètement métamorphosé...





Un look qui ne laissera personne indifférent

Selon Prior-Design, équiper votre Classe S Coupé avec ce kit large PD75SC fera immédiatement de vous le "boss du boulevard et le chef sur l'autoroute"... Le préparateur allemand réputé pour ses préparations démesurées annonce ainsi la couleur, et propose de nombreux éléments constitués d'un alliage de fibre de verre et de Duraflex, un matériau à la fois flexible et solide utilisé pour les pièces de carrosserie.

On retrouve notamment un imposant aileron arrière, un capot massif doté d'un extracteur d'air, un bouclier avant élargi, une lame à l'avant, des inserts pour le bouclier avant, un bouclier arrière spécifique, un diffuseur arrière, des jupes latérales ainsi que ces élargisseurs d'ailes surdimensionnés, équipés d'extracteurs d'air et qui élargiront la voiture de 20 cm à l'arrière et 12 cm à l'avant, ce qui porte la largeur de la Mercedes Classe S Coupé à 2,12 mètres ! L'ensemble offre un look particulièrement agressif, qui n'a plus rien à voir avec les lignes élégantes et statutaires du coupé allemand, et qui ne laissera personne indifférent...

► Voir la Mercedes Classe S Coupé Prior-Design 2016 en photos officielles









Une personnalisation poussée à l'extrême

Et il n'y a pas que son look qui est agressif, mais également sa sonorité, avec une ligne d'échappement en inox réalisée sur mesure, et que l'on remarque à l'arrière par ses quatre sorties chromées. L'ensemble est complété par des suspensions H&R permettant de rabaisser la voiture, ainsi qu'un jeu de jantes en alliage forgé de 22 pouces (dotées de pneus de 265/30 R22 à l'avant et 315/25 R22 à l'arrière), ou de jantes de 23 pouces encore plus imposantes.

A bord, Prior-Design propose également au client de personnaliser à 100% son intérieur, en optant notamment pour des associations de cuir et d'Alcantara, ou encore des inserts assortis.

Le préparateur allemand n'a pas dévoilé les tarifs de ce kit large PD75SC pour la Mercedes Classe S Coupé.